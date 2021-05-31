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Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо ваша колекція хусток в цьому сезоні ще не поповнилася новими екземплярами, то потрібно виправити це прикре непорозуміння!

Тим більше що хустку тепер можна носити не тільки у вигляді аксесуара на голову, а ще й на нозі і навіть замість топа.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.

"Я не вмію носити ці ваші хустки-каре", - це не відмовка. Влітку вони будуть в тренді, так що варто навчитися, як застосувати хустку в своєму гардеробі.

Шпаргалка, як за допомогою хустки не перетворитися в ковбоя, бандита або Оленку, а стати найстильнішою левицею в офісі, змайструвати 1001 лук для відпустки і не робити укладку, коли часу в обріз.

Як носити хустку влітку 2021

  • Як бандану

  • На шиї

  • Замість пояса

  • Замість топа

  • На нозі

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • На руці

  • На волоссі

Хустка стала багатофункціональною (фото: instagram.com/ya_zoya)

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