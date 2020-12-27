Тотальная перезагрузка и обновление: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 декабря по 3 января

Последняя неделя уходящего года станет сложной и напряженной для большинства представителей зодиакального созвездия. Стоит тщательно распланировать свои дела и найти время для составления планов и целей на весь следующий год.

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет все знаки Зодиака в период с 28 декабря по 3 января и дала советы о том, как эту неделю прожить без трудностей и проблем. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Звезды и планеты сулят Овнам улучшение финансового положения. Последняя неделя уходящего года станет яркой и позитивной, и представители этого знака успеют закончить все важные дела. Могут возникнуть неурядицы в семье, но в начале 2021 года все проблемы решатся. Период станет очень важным для будущего, поэтому не стоит расслабляться.

Телец

Тельцам звезды обещают удачу во всех сферах жизни. Гармония планет будет очень сильной и поэтому стоит ожидать везения прямо с понедельника. Единственный день на этой неделе, который может принести сложности – Полнолуние 30 декабря. После – активность снова пойдет вверх и Тельцам нужно больше думать о чем-то хорошем, чтобы привлечь побольше позитива в свою жизнь.

Близнецы

Сфокусируйте на любовной сфере жизни и проведите побольше времени на этой неделе со второй половинкой, детьми, родственниками и друзьями. Работу можно будет отодвинуть на второй план уже 30 числа. Будьте аккуратны с покупками и все походы по магазинам стоит закончить до 29 декабря. В последние дни старого года есть риск потратить деньги зря.

Рак

Астролог советует Ракам закрыть рот на замок и поменьше рассказывать людям о своих планах и амбициях. Это поможет сохранить все достижения 2020 года и поменять жизнь в лучшую сторону. Уже после 1 января позитивная энергия возьмет верх над негативом и Раки смогут отделить важное от напускного, приятных людей от врагов. Неделя будет удачной и поможет в этом вера в себя.

Лев

Сфокусируйтесь на делах, работе и финансовой активности. Позитивно отнеситесь к советам близких, так как в них может содержаться рациональное зерно. Звезды подарят Львам мощную интуицию, но вот с выдержкой и спокойствием могут быть проблемы и это приведет к излишней нетерпеливости и агрессии.

Дева

Новогоднее настроение появится у Дев само собой и если его нет, то нужно немедленно что-то делать. Важно сохранять позитивный настрой и не полагаться только лишь на силу мысли. Девам стоит рассчитывать на собственные силы и действовать. Самые лучшие дни для отдыха – 30 декабря, 1 и 3 января.

Весы

Начало недели для Весов окажется не очень удачным, могут выплыть на поверхность самые ужасные привычки. Это приведет к ссоре с близкими и проблемам на работе. До 30 декабря не принимайте важных решений, оставайтесь в тени. Также стоит позаботиться о здоровье, самочувствии, проявить осторожность на дорогах и при выборе еды. Побольше отдыха и поменьше переутомлений.

Скорпион

Будьте осторожны на этой неделе в плане общения. Постарайтесь не пересекаться с людьми со злым сердцем – они могут лишить новогоднего настроения и позитива. Уделите внимание решению насущных проблем. Не рискуйте понапрасну, не лезьте на рожон. 30 и 31 декабря – удачные дни для изменения внешнего вида, новой прически или обновления гардероба.

Стрелец

Последняя неделя года подходит для обучения и путешествий. Не стоит сидеть дома 1, 2 и 3 января. Посетите с друзьями интересное место, спланируйте поездку в другой город. Удача будет на стороне трудолюбивых Стрельцов. В общении с близкими вам очень понадобится умение сопереживать.

Козерог

Вам светит тотальная перезагрузка сознания, и чтобы она прошла успешнее – перестаньте переживать по мелочам. Козерогам не помешают новые знакомства и много общения, постарайтесь как можно меньше времени проводить в уединении. Период будет благоприятным для творческой активности, получится сгенерировать много интересных идей.

Водолей

Научитесь доверять вашему внутреннему голосу. Оно поведет вас по верному пути. В последнюю неделю года стоит принимать решения быстро и без лишних раздумий. Также удачными будут работа в коллективе и общение с клиентами. Праздники принесут Водолеям много добра, любви и удачи. Удачными станут все рабочие процессы, а также все, что связано с подготовкой к Новому году.

Рыбы

В ближайшие дни в вашем окружении будет много негативных людей. Научитесь с ними общаться так, чтобы не заражаться отрицательными эмоциями. При совершении важных и дорогостоящих покупок Рыбам стоит полагаться только на свое мнение. В любовном вопросе прислушайтесь к интуиции. Очень полезными станут физическая активность и упражнения.

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