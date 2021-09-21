Есть три главных причины: врач рассказала, почему ребенок не набирает вес

Мамы часто переживают, что ребенок не набирает вес и медленно, по их мнению, развивается.
Причин этому, по крайней мере тех, что лежат на поверхности, всего три, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.
Если вам кажется, что ребенок плохо развивается, обратитесь к специалисту (фото: pexels.com)
Мамочки должны знать, что мясо, рыба, яйца в питании ребенка обязательны! Животные белки и незаменимые аминокислоты в их составе очень важны для растущего организма. Животные и растительные жиры отвечают за гормональный рост ребенка.
Некоторые виды паразитов выделяют нейротоксины, которые негативно влияют на развитие умственных способностей ребенка и на его поведение.
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Если по выше перечисленным симптомам узнаете своего малыша, не затягивайте. Проблемы надо решать. Пока не закрыты зоны роста, ребенок должен получить все ресурсы, всю "кормовую базу", чтобы план генетического роста был выполнен.
Раньше нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой сияющей кожи.