Є три головні причини: лікар розповіла, чому дитина не набирає вагу

Мами часто переживають, що дитина не набирає вагу і повільно, на їхню думку, розвивається.
Причин цьому, принаймні тих, що лежать на поверхні, всього три, розповіла у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
Якщо вам здається, що дитина погано розвивається, зверніться до фахівця (фото: pexels.com)
Матусі повинні знати, що м'ясо, риба, яйця в харчуванні дитини обов'язкові! Тваринні білки і незамінні амінокислоти в їх складі дуже важливі для зростаючого організму. Тваринні і рослинні жири відповідають за гормональний ріст дитини.
Деякі види паразитів виділяють нейротоксини, які негативно впливають на розвиток розумових здібностей дитини і на його поведінку.
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Якщо по вище перерахованих симптомах вы впызнаэте свого малюка, не затягуйте. Проблеми треба вирішувати. Поки не закриті зони росту, дитина повинна отримати всі ресурси, всю "кормову базу", щоб план генетичного зростання був виконаний.
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