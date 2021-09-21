Є три головні причини: лікар розповіла, чому дитина не набирає вагу

Якщо вам здається, що дитина погано розвивається, зверніться до фахівця (фото: pexels.com)

Топ-3 головних причини, чому дитина не набирає вагу

Харчування. Дефіцит білків і жирів в раціоні.

Матусі повинні знати, що м'ясо, риба, яйця в харчуванні дитини обов'язкові! Тваринні білки і незамінні амінокислоти в їх складі дуже важливі для зростаючого організму. Тваринні і рослинні жири відповідають за гормональний ріст дитини.

Травлення. Якщо у дитини дефіцит ферментів підшлункової залози і дискінезія жовчовивідних шляхів, ті самі корисні білки і жири просто не будуть засвоюватися. А значить, організм дитини не буде отримувати ресурси для зростання і розвитку.

Якщо у дитини дефіцит ферментів підшлункової залози і дискінезія жовчовивідних шляхів, ті самі корисні білки і жири просто не будуть засвоюватися. А значить, організм дитини не буде отримувати ресурси для зростання і розвитку. Гриби і паразити. Ці "товариші" можуть негативно впливати на здоров'я дитини. Провокувати різні захворювання: алергію, астму, дискінезію жовчовивідних шляхів часті ГРЗ і ГРВІ і т. д.

Деякі види паразитів виділяють нейротоксини, які негативно впливають на розвиток розумових здібностей дитини і на його поведінку.

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Що робити, якщо дитина повільно розвивається (фото: pexels.com)⠀

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Дитина не набирає вагу: що робити

Поспостерігайте за своєю дитиною. Який у нього апетит? Їсть все (м'ясо, рибу, яйця) або вередує і налягає на солодке?

Як часто скаржиться на болі в животі або його нудить після їжі і вранці? Чи охоче снідає?

Наскільки дитина активна? Цілий день, як заряджена батарейка або частенько прикладається поспати? А може, гіперактивна і ви з нею ніяк не можете впоратися?

Якщо дитина маленька, поспостерігайте за стільцем. Він повинен бути щоденний, сформований. Ні запорів, ні діареї бути не повинно.

Як часто дитина хворіє на простудні захворювання? Раз на рік або два рази на місяць?

Якщо по вище перерахованих симптомах вы впызнаэте свого малюка, не затягуйте. Проблеми треба вирішувати. Поки не закриті зони росту, дитина повинна отримати всі ресурси, всю "кормову базу", щоб план генетичного зростання був виконаний.