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Цибульская рассказала о своем райдере: "розовые коты и два фаллоимитатора"

Автор: Роман Мирончук

Оля Цибульская рассказала, как когда-то в своем райдере указала, что ей нужны розовые коты и два фаллоимитатора. Таким образом она решила пошутить, потому что поняла, что организаторы не читают райдеров.

Об этом украинская певица и ведущая рассказала в программе "Утро в большом городе" на ICTV.

"Как-то мы поняли, что организаторы райдеры не читают и мы написали, что мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора", - призналась Цибульская.

Артистка также рассказала, что однажды муж не захотел, чтобы она работала на Новый год и заплатил ей двойную сумму за выступление на корпоративе. Сума вышла примерно в 10 тысяч долларов.

Кроме того, она призналась, что самый дорогой клип в ее карьере был на песню "Дівчинка". За него она отдала почти 20 тысяч долларов.

Оля Цибульская рассказала о своем райдере (видео: YouTube)

Напомним, Цибульская откровенно высказалась об отношениях с DZIDZIO. При этом она поставила точки над "і" в домыслах и слухах в сети о возможном романе между ними.

Певица рассказала, что познакомилась с DZIDZIO еще когда заканчивала школу. В то время она собиралась поступать в институт. Изначально она хотела выбрать медицинскую специальность, но DZIDZIO посоветовал ей выбрать другой ВУЗ, поскольку, считал, что ее призвание сцена.

Ранее Оля Цибульская рассказала про сына, мужа и измены.

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