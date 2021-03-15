Участники команды Винника произвели фурор на "Голосі країни", но зрители упрекнули тренера

В воскресенье, 14 марта, состоялся восьмой эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". На сцене нового выпуска произвела фурор команда Олега Винника в лице Анны Шери и Романа Семенчука. Рокеры исполнили знаменитую песню группы Roxette "Listen to your heart".
Видео исполнения композиции опубликовали на официальном YouTube-канале шоу.
Анна Шерри vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"
Тина Кароль поддержала Анну и сказала, что она ее всецело поощряет.
"Думаю, что Роман согласится, когда я скажу: "Аня, я выбираю тебя", - сказал тренер Олег Винник.
Все-таки Тина Кароль спасла Романа Семенчука, пригласив его к себе в команду.
В комментариях к видео некоторые украинцы огорчились, что Олег Винник "слил" Романа.
Напомним, на "Голосі країни" выступила подруга Дорофеевой, с которой они вместе ездили на вокальные конкурсы.