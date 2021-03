Участники команды Винника произвели фурор на "Голосі країни", но зрители упрекнули тренера

Анна Шерри vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"

Тина Кароль поддержала Анну и сказала, что она ее всецело поощряет.

"Думаю, что Роман согласится, когда я скажу: "Аня, я выбираю тебя", - сказал тренер Олег Винник.

Все-таки Тина Кароль спасла Романа Семенчука, пригласив его к себе в команду.

В комментариях к видео некоторые украинцы огорчились, что Олег Винник "слил" Романа.