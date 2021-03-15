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Учасники команди Винника справили фурор на "Голосі країни", але глядачі докорили тренеру

Автор: Людмила Жукова

У неділю, 14 березня, відбувся восьмий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". На сцені нового випуску справила фурор команда Олега Винника в особі Ганни Шері та Романа Семенчука. Рокери виконали знамениту пісню групи Roxette "Listen to your heart".

Відео виконання композиції опублікували на офіційному YouTube-каналі шоу.

Ганна Шеррі vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"

Тіна Кароль підтримала Анну і сказала, що вона її цілком заохочує.

"Думаю, що Роман погодиться, коли я скажу: "Аня, я вибираю тебе", - сказав тренер Олег Винник.

Все-таки Тіна Кароль врятувала Романа Семенчука, запросивши його до себе в команду.

У коментарях до відео деякі українці засмутилися, що Олег Винник "злив" Романа.

  • Я розумію, що це шоу і прийняла б догляд навіть свого фаворита. Але серйозно? Роману навіть сольної партії не дали. Пісня була спеціально під Ганну, а його просто на бек вокал впихнули. Дуже неприємний осад залишився від цієї ситуації.
  • Винник тупо злив Романа, і дуже даремно... Роман просто вкрав моє серденько ще на сліпих.
  • І що це було?! Пісню підібрали виключно для Анни, Роману взагалі не дали ні проспівати, ні розкритися. Несправедливо! Після його виступу на сліпих, була впевнена, що він пройде далі, перший виконавець за три ефіру, хто дійсно запам'ятався, але Ганна перекричить будь-якого сильного вокаліста...

Нагадаємо, на "Голосі країни" виступила подруга Дорофєєвої, з якою вони разом їздили на вокальні конкурси.

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