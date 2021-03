Учасники команди Винника справили фурор на "Голосі країни", але глядачі докорили тренеру

Ганна Шеррі vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"

Тіна Кароль підтримала Анну і сказала, що вона її цілком заохочує.

"Думаю, що Роман погодиться, коли я скажу: "Аня, я вибираю тебе", - сказав тренер Олег Винник.

Все-таки Тіна Кароль врятувала Романа Семенчука, запросивши його до себе в команду.

У коментарях до відео деякі українці засмутилися, що Олег Винник "злив" Романа.