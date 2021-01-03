Когда в Украине щедруют, посевают и колядуют в 2021 году

Новогодние и рождественские праздники еще с давних времен сопровождаются разными веселыми традициями. Дети и взрослые ходят по домам и квартирам, и колядуют, щедруют, посевают.

Колядуют и поют рождественские песни утром 7 января. При этом в некоторых регионах колядовать начинают вечером 6 января. В колядках прославляют рождение Иисуса Христа.

Часто люди путают, когда нужно колядовать, а когда щедровать. Так вот щедровать нужно вечером 13 января в канун Старого Нового года. Этот вечер называется щедрым, отсюда и пошло название - щедровать.

В щедровках в новом году желают благополучия и счастья, здоровья и процветания, а также богатого урожая, благосостояния, приплода скота, и прочее.

Утром Старого Нового года, 14 января, уже посевают. Традиционно мальчики ходят по домам и засыпают их зерном. При этом считается, что зерно, которым посевали, нельзя подметать до заката солнца.

В народе верили, если первым в дом войдет мужчина, значит в хозяев все будет хорошо весь год.

Напомним, в январе украинцы получат несколько дополнительных выходных дней в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Кроме того, с 8 января Украина уходит на жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Ранее редакция Styler представила подборку интересных и приятных праздничных фильмов, которые можно посмотреть во время праздничных выходных вместе с семьей.