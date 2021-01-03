Коли в Україні щедрують, посіваю і колядують в 2021 році

Новорічні та різдвяні свята ще з давніх часів супроводжуються різними веселими традиціями. Діти і дорослі ходять по будинках і квартирах, і колядують, щедрують, посівають.

Колядують і співають різдвяні пісні вранці 7 січня. При цьому в деяких регіонах колядувати починають ввечері 6 січня. У колядках прославляють народження Ісуса Христа.

Часто люди плутають, коли треба колядувати, а коли щедрувати. Так ось щедрувати потрібно увечері 13 січня напередодні Старого Нового року. Цей вечір називається щедрим, звідси і пішла назва - щедрувати.

У щедрівках у новому році бажають благополуччя і щастя, здоров'я і процвітання, а також багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби, та інше.

Вранці Старого Нового року, 14 січня, вже посівають. Традиційно хлопчики ходять по домівках і засипають їх зерном. При цьому вважається, що зерно, якими посівали, не можна підмітати до заходу сонця.

У народі вірили, якщо першим до хати увійде чоловік, значить у господарів все буде добре весь рік.

Нагадаємо, в січні українці отримають кілька додаткових вихідних днів у зв'язку з новорічними та різдвяними святами. Крім того, з 8 січня Україна йде на жорсткий карантин через пандемії коронавірусу.

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