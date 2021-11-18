Украинские телезвезды показали яркие фото со своей студенческой молодости

Лидия Таран

Ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран призналась, что свои ярчайшие студенческие воспоминания связаны с посиделками в общежитии.

Фото: Лидия Таран в студенческие годы

"Помню, как праздновали Новый год в комнате однокурсников. Посреди комнаты стояли 2 трехлитровые банки, в которые капала вода с потолка. Тогда главной задачей было не перевернуть их во время танцев", - рассказывает она.

Фото: Лидия Таран

Бывали также хождения с вертепом в общественном транспорте с пением песен, добавила Таран.

Фото: Студентка Лидия Таран с подружками

Валентина Хамайко

Ведущая "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко вспомнила, как вместо выпускного в университете записывала свою первую программу на телевидении.

Фото: Валентина Хамайко в студенческие годы

"Юность - прекрасное время для новых идей, проб, хороших дел! Я рада, что уже тогда в университете начала работать над своей телекарьерой. Только после съемки я смогла присоединиться к выпускному", - рассказала она.

Фото: Валентина Хамайко рассказала о своем студенчестве и показала снимки

Святослав Гринчук

Ведущий ТСН Святослав Гринчук отметил, что теплые воспоминания о студенческой жизни до сих пор ее согревают.

"Когда флешмобы не были мейнстримом, то мы с одногруппниками договорились во время лекции спеть преподавателю одну из песен The Beatles. Просто его имя созвучно с именем героя. Получилось весело! Подняли настроение себе и преподавателю!" - признался меломан.

Фото: узнаете Святослава Гринчука?

Кстати, именно в университете он встретил своих лучших друзей, и свою любовь - будущую жену, с которой проучился все 5 лет.

Фото: Святослав Гринчук

"Мы с Христиной пронесли нашу дружбу через пары, сессии, зачеты. А много лет спустя нашей лучшей общей дипломной работой стала дочь Дзвинка", - говорит Гринчук.

Фото: Святослав Гринчук на выпускном

Соломия Витвицкая

Ведущая ТСН и "Вражаючі історії ТСН" Соломия Витвицкая училась на факультете журналистики. Это было время без мобильных телефонов и Интернета, отметила она.

Фото: Соломия Витвицкая

"Помню, на первом курсе печатала реферат на компьютере, напоминавший больше печатную машинку. Пожалуй, сейчас это кому-то трудно представить… Но времена были классные! У меня была активная студенческая жизнь!", - говорит телезвезда.

Витвицкая добавила, что постоянно была в поисках новых впечатлений - и нашла их на вершине Эльбруса.

Фото: Соломия Витвицкая на горе Эльбрус

"На 3-м курсе я поднялась на самую высокую гору в Европе - Эльбрус. К восхождению готовились несколько недель. А когда-то еще спускалась в самую длинную гипсовую пещеру в мире - "Оптимистичную". Она находится в Тернопольской области", - поделилась она воспоминаниями и эмоциями.

Фото: Соломия Витвицкая в студенческие годы