Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Відомі українські телеведучі Лідія Таран, Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька і Святослав Гринчук показали яскраві фото зі своєї барвистої студентської молодості та поділилися цікавими спогадами й кумедними випадками з часів, коли в alma mater весело і дружно "гризли" граніт науки.
З чим же пов'язані найтепліші студентські спогади ведучих на "плюсах" - читайте в матеріалі на Lite нижче.
Ведуча ТСН і кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран зізналася, що свої найяскравіші студентські спогади пов'язані з посиденьками в гуртожитку.
Фото: Лідія Таран в студентські роки
"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. Посеред кімнати
стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним
завданням було не перевернути їх під час танців", - розповідає вона.
Фото: Лідія Таран
Бували також ходіння з вертепом у громадському транспорті зі співом пісень, додала Таран.
Фото: Студентка Лідія Таран з подружками
Ведуча "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко згадала, як замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.
Фото: Валентина Хамайко в студентські роки
"Юність - чудовий час для нових ідей, спроб, хороших справ! Я рада, що вже тоді, в університеті, почала працювати над своєю телекар’єрою. Тільки після зйомки я змогла доєднатися до святкування випускного", - розповіла вона.
Фото: Валентина Хамайко розповіла про своє студентство і показала знімки
Ведучий ТСН Святослав Гринчук зазначив, що теплі спогади про студентське життя досі його зігрівають.
"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстримом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі та викладачу!" - зізнався меломан.
Фото: впізнаєте Святослава Гринчука?
До речі, саме в університеті він зустрів своїх кращих друзів, і своє кохання - майбутню дружину, з якою провчився всі 5 років.
Фото: Святослав Гринчук
"Ми з Христиною пронесли нашу дружбу крізь пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка", - каже Гринчук.
Фото: Святослав Гринчук на випускному
Ведуча ТСН та "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Це був час без мобільних телефонів та Інтернету, зазначила вона.
Фото: Соломія Вітвіцька
"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп’ютері, який нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити… Але часи були класні! У мене було активне студентське життя!", - каже телезірка.
Вітвіцька додала, що постійно була в пошуках нових вражень - і знайшла їх на вершині Ельбрусу.
Фото: Соломія Вітвіцька на горі Ельбрус
"На 3-му курсі я піднялася на найвищу гору в Європі - Ельбрус. До сходження готувалися декілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру у світі - "Оптимістичну". Вона розташована в Тернопільській області", - поділилася вона спогадами та емоціями.
Фото: Соломія Вітвіцька в студентські роки
До речі, нагадаємо, нещодавно українські телезірки показали шкільні фото та згадали курйози.
Також ми писали про те, що телеведуча Лідія Таран показала унікальні сімейні фото і розповіла, як її бабуся рятувалася від Голодомору.