В Украину идет еще более опасная гололедица: синоптики назвали дату

В Украине в воскресенье, 13 декабря, ожидается выпадение осадков почти на всех территориях нашей страны. И из-за высокой среднесуточной температуры дневной снег с дождем в вечернее и ночное время превратится в опасную гололедицу. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили, в каких регионах в воскресенье ожидается плохая погода.

Как уточняется в прогнозе, теплее всего в течение дня в Украине будет на юге страны, где столбики термометров поднимутся до +5… +9 градусов. Там из-за высоких показателей тепла и в ночное время ожидается не ниже +3 градусов, поэтому гололедицы синоптики в этих областях не прогнозируют.

Однако в центральных, восточных и северных областях ожидается 0… +4 градуса в течение дня. В ночное время уже градусники покажут и минусовые значения – до -3 градусов, что говорит о вероятном замерзании осадков.

На западе температура будет самой неоднозначной. "Минусы" ожидаются до 2 градусов ниже нуля в ночное время. Местами ночью 0 и даже небольшие "плюсы". Однако синоптики уточняют, что и там и в остальных областях Украины за исключением юга ожидаются гололедица.

Исключение составят также области, где 13 декабря не будет осадков – это Донецкая, Луганская, Херсонская и Закарпатская области, а также Крымский полуостров. Вместе с тем в Укргидрометцентре прогнозируют сильные порывы ветра – до 7-12 метров в секунду. Также специалисты добавили, что в воскресное утро страну накроет туман.

Погода в Украине 13 декабря будет дождливой и со снегом (карта: meteo.gov.ua)

"13 декабря ночью на Правобережье, днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в заявлении метеорологов.

Напомним, что ранее синоптики рассказывали о нескольких периодов похолоданий в декабре. Последний выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -26 градусов. Самые сильные морозы ударят по северо-востоку страны.

Также мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней.