В Україну йде ще більш небезпечна ожеледиця: синоптики назвали дату

В Україні в неділю, 13 грудня, очікується випадання опадів майже на всіх територіях нашої країни. Та через високу середньодобову температуру денний сніг з дощем у вечірній і нічний час перетвориться в небезпечну ожеледицю. Синоптики Українського гідрометцентру попередили, в яких регіонах у неділю очікується погана погода.

Як уточнюється в прогнозі, найтепліше впродовж дня в Україні буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +5... +9 градусів. Там через високі показники тепла і в нічний час очікується не нижче +3 градусів, тому ожеледиці синоптики в цих областях не прогнозують.

Проте в центральних, східних і північних областях очікується 0... +4 градуси протягом дня. У нічний час вже градусники покажуть і мінусові значення – до -3 градусів, що говорить про ймовірне замерзання опадів.

На заході температура буде неоднозначною. "Мінуси" очікуються до 2 градусів нижче нуля у нічний час. Місцями вночі 0 і навіть невеликі "плюси". Проте синоптики уточнюють, що і там, і в інших областях України, за винятком півдня очікується ожеледь.

Виняток становитимуть також області, де 13 грудня не буде опадів – це Донецька, Луганська, Херсонська та Закарпатська області, а також Кримський півострів. Разом з тим в Укргідрометцентрі прогнозують сильні пориви вітру – до 7-12 метрів в секунду. Також фахівці додали, що в неділю вранці країну накриє туман.

Погода в Україні 13 грудня буде дощова й зі снігом (карта: meteo.gov.ua)

"13 грудня вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледиця. На дорогах більшості областей ожеледиця. У південній частині до кінця доби 12 січня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в заяві метеорологів.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповідали про кілька періодів похолодань в грудні. Останній випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22 ... -26 градусів. Найсильніші морози вдарять по північному сході країни.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.