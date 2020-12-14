В Украину идет мощный антициклон: в каких областях поменяется погода

Погода в Украине изменится во вторник 15 декабря из-за антициклона, который вытеснит осадки с большинства территорий. Но такие явления, как гололед, гололедица и туманы все еще останутся.

Так, в Украинском гидрометцентре показали карты погоды на завтра и рассказали, что будет с синоптической ситуацией в этот день.

Сильные осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются 15 декабря в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях. Менее интенсивные осадки будут в Черниговской области. На остальных территориях пасмурно, с туманом, но вероятность осадков - низкая.

Температура во вторник +1... -2 в течение суток. Немного теплее будет в этот день на Западе и Юге - днем от 0 до +5, ночью +2... -2, а в Крыму днем +5+7, ночью +3+5.

В Киеве в течение суток +1... -1, пасмурно с туманом, но без существенных осадков, вероятны гололед и гололедица.

Погода в Украине 15 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что Наталка Диденко в прогнозе на вторник рассказала, что антициклон "с интересным именем Yadigar" вытеснит осадки. Таким образом во вторник осадки - мокрый снег или дождь, или ледяной дождь (зависимо от температуры) - вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Ранее синоптики также рассказали, когда в Украине отступит гололедица.

Кроме того эксперты поделились советами, как не упасть во время гололедицы, и как себя вести, если вы все же упали и ударились.