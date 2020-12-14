В Україну йде потужний антициклон: в яких областях зміниться погода

Погода в Україні зміниться у вівторок 15 грудня через антициклон, який витіснить опади з більшості територій. Але такі явища, як ожеледь, ожеледиця та тумани все ще залишаться.

Так, в Українському гідрометцентрі показали карти погоди на завтра і розповіли, що буде з синоптичною ситуацією в цей день.

Сильні опади у вигляді мокрого снігу з дощем очікуються 15 грудня у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях. Менш інтенсивні опади будуть у Чернігівській області. На інших територіях хмарно, з туманом, але ймовірність опадів - низька.

Температура у вівторок +1... -2 протягом доби. Трохи тепліше буде в цей день на Заході і Півдні - вдень від 0 до +5, вночі +2... -2, а в Криму вдень +5+7, вночі +3+5.

У Києві протягом доби +1... -1, хмарно з туманом, але без істотних опадів, вірогідні ожеледь і ожеледиця.

Погода в Україні 15 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що Наталка Діденко в прогнозі на вівторок розповіла, що антициклон "з цікавим ім'ям Yadigar" витіснить опади. Таким чином у вівторок опади - мокрий сніг або дощ, або крижаний дощ (залежно від температури) - вірогідні в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні відступить ожеледиця.

Крім того, експерти поділилися порадами, як не впасти під час ожеледиці, і як себе поводити, якщо ви все-таки впали і вдарилися.