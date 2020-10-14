На Украину надвигается затяжное похолодание: новый прогноз на середину октября

Погода в Украине к концу недели совершенно испортится и страну накроет дождями и сильным похолоданием. В некоторых областях температура воздуха опустится до +5 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу, 17 октября, Украину накроет дождями и сильно упадет температура воздуха. Ожидается сильный штормовой ветер. Умеренные и кратковременные дожди пройдут во всех областях страны, без исключения.

Температура воздуха на востоке будет колебаться в пределах +9 +12 градусов ночью, и от +15 до +17 градусов днем, местами до +20 градусов. В южных областях ночная температура составит +11 +14 градусов. Днем +16 +19 градусов. На севере ночью +6 +8 градусов, днем +9 +11. Холоднее всего будет на западе – там синоптики обещают понижение температура воздуха до +5 +8 градусов. В центральной части ночью +9 +11 градусов, днем +13 +16 градусов.

В Киеве 17 октября будет идти дождь, ветер со штормовыми порывами. Ночью +6 +8 градусов, днем +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 17 октября

В воскресенье, 18 октября, дожди отступят. Однако столбики термометров начнут опускаться во всех областях страны. На востоке ночью +8 +11 градусов, днем +12 +15 градусов. В южных областях ночью +8 +10 градусов, днем от +12 до +15 градусов. В центральной части ночью +5 +7 градусов, днем +7 +11 градусов. На севере и западе Украины ночная температура воздуха опустится до +2 +4 градусов, днем ожидается всего от +4 до +7 градусов.

В Киеве 18 октября ожидается облачная погода, без осадков. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, днем столбики термометров покажут всего +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 18 октября

Тем временем, в среду, 14 октября, дожди будут идти только западной части страны. В остальных регионах ожидается сухая погода. Возможен сильный штормовой ветер.

На востоке Украины будет сухо, ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов.

В южных областях облачно, но без осадков. Ночью в регионе +12 +14 градусов, днем от +18 до +22 градусов, в Крыму до +24 градусов.

На севере и в центральной части страны без осадков, сухо. Ночью +11 +13 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

На западе дожди пройдут во Львовской и Ивано-Франковской областях, на Закарпатье – грозы. Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +9 градусов, днем ожидается от +10 до +14 градусов.

В Киеве 14 октября без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов. Днем в столице потеплеет до +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики заявили о завершении "бабьего лета" в Украине.