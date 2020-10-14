На Україну насувається затяжне похолодання: новий прогноз на середину жовтня

Погода в Україні до кінця тижня зовсім зіпсується і країну накриє дощами та сильним похолоданням. В деяких областях температура повітря опуститься до +5 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у суботу, 17 жовтня, Україну накриє дощами та сильно впаде температура повітря. Очікується сильний штормовий вітер. Помірні та короткочасні дощі пройдуть у всіх областях країни, без винятку.

Температура повітря на сході буде коливатися в межах +9 +12 градусів вночі, і від +15 до +17 градусів вдень, місцями до +20 градусів. У південних областях нічна температура складе +11 +14 градусів. Вдень +16 +19 градусів. На півночі вночі +6 +8 градусів, вдень +9 +11. Найхолодніше буде на заході – там синоптики обіцяють зниження температури повітря до +5 - +8 градусів. У центральній частині вночі +9 +11 градусів, вдень +13 +16 градусів.

У Києві 17 жовтня буде йти дощ, вітер зі штормовими поривами. Вночі +6 +8 градусів, вдень +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 17 жовтня

У неділю, 18 жовтня, дощі відступлять. Однак стовпчики термометрів почнуть опускатися у всіх областях країни. На сході вночі +8 +11 градусів, вдень +12 +15 градусів. У південних областях вночі +8 +10 градусів, вдень від +12 до +15 градусів. У центральній частині вночі +5 +7 градусів, вдень +7 +11 градусів. На півночі та заході України нічна температура повітря опуститься до +2 +4 градусів, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

У Києві 18 жовтня очікується хмарна погода, без опадів. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 18 жовтня

Тим часом в середу, 14 жовтня, дощі будуть йти лише у західній частині країни. В інших регіонах очікується суха погода. Можливий сильний штормовий вітер.

На сході України буде сухо, вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +24 градусів.

У південних областях хмарно, але без опадів. Вночі в регіоні +12 +14 градусів, вдень від +18 до +22 градусів, в Криму до +24 градусів.

На півночі та в центральній частині країни без опадів, сухо. Вночі +11 +13 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

На заході дощі пройдуть у Львівській та Івано-Франківській областях, на Закарпатті – грози. Нічна температура коливатиметься в межах +7 +9 градусів, вдень очікується від +10 до +14 градусів.

У Києві 14 жовтня без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів. Вдень у столиці потеплішає до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 14 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики заявили про завершення "бабиного літа" в Україні.