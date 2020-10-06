Украину снова накроет сильными дождями: погода резко начнет ухудшаться

Погода в Украине в ближайшие дни начнет резко ухудшаться и синоптики прогнозируют сильные дожди, местами ливни. Также начнет снова опускаться температура воздуха.

Во вторник, 6 октября, на востоке страны будет сухо и солнечно, однако возможен сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, днем прогреется до +19 +23 градусов.

В южных областях без осадков, солнечно, сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем +22 +24 градуса, в Одессе +20 +22 градуса. В Крыму сухо, ночью +13 +15 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере Украины сильный ветер с порывами, но без осадков. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

Западные области накроет сильными дождями, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +15 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

В центральной части сохранится солнечная и ясная погода, осадки не прогнозируются. Ночью +11 +13 градусов, днем от +19 до +22 градусов.

В Киеве 6 октября синоптики прогнозируют сильный дождь, ветер юго-восточный со штормовыми порывами. Ночью +12 +14 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 6 октября

В среду, 7 октября, дожди охватят большую часть территории Украины, сухо будет только на востоке страны. Небольшой дождь зацепит Полтавскую область. Ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью на востоке +9 +12 градусов, днем от +18 до +23 градусов.

В южных областях ожидаются кратковременные дожди в Одессе и Николаеве, в Херсоне будет сухо. Ночная температура воздуха составит +14 +17 градусов, днем от +21 до +24 градусов. В Крыму сухо, сильный ветер. Ночью +14 +16 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере страны пройдут ливни и начнет опускаться температура воздуха. Ночью в регионе от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные и даже ливни. Ночная температура составит +10 +12 градусов, днем ожидается +17 +20 градусов.

В центральной части страны также пройдут сильные дожди, местами возможны ливни. Ночью в регионе +11 +13 градусов, днем ожидается от +18 до +21 градуса.

В Киеве 7 октября синоптики прогнозируют ливень и сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +18 +20 градусов.

Карта погода в Украине на среду, 7 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что часть Украины накроет сильными ливнями и дождями.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на октябрь и сообщили, когда придут первые заморозки в Украину.