Україну знову накриє сильними дощами: погода різко почне погіршуватися

Погода в Україні найближчими днями почне різко погіршуватися і синоптики прогнозують сильні дощі, місцями зливи. Також почне знову опускатися температура повітря.

У вівторок, 6 жовтня, на сході країни буде сухо і сонячно, проте можливий сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, вдень прогріється до +19 +23 градусів.

У південних областях без опадів, сонячно, сильний вітер. Вночі від +12 до +16 градусів, вдень +22 +24 градуси, в Одесі +20 +22 градуси. У Криму сухо, вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24 градуси.

На півночі України сильний вітер з поривами, але без опадів. Вночі очікується +11 +13 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

Західні області накриє сильними дощами, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +12 +15 градусів, вдень очікується від +19 до +21 градуса.

В центральній частині збережеться сонячна і ясна погода, опади не прогнозуються. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +19 до +22 градусів.

У Києві 6 жовтня синоптики прогнозують сильний дощ, вітер південно-східний зі штормовими поривами. Вночі +12 +14 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

Карта погоди в Україні на вівторок, 6 жовтня

У середу, 7 жовтня, дощі охоплять більшу частину території України, сухо буде тільки на сході країни. Невеликий дощ зачепить Полтавську область. Очікується сильний вітер з поривами штормовими. Вночі на сході +9 +12 градусів, вдень від +18 до +23 градусів.

У південних областях очікуються короткочасні дощі в Одесі та Миколаєві, Херсоні буде сухо. Нічна температура повітря складе +14 +17 градусів, вдень від +21 до +24 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Вночі +14 +16 градусів, вдень +21 +23 градуси.

На півночі країни пройдуть зливи та почне опускатися температура повітря. Вночі від +11 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні, і навіть зливи. Нічна температура становитиме +10 +12 градусів, вдень очікується +17 +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні дощі, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні +11 +13 градусів, вдень очікується від +18 до +21 градуса.

У Києві 7 жовтня синоптики прогнозують злива і сильний вітер, зі штормовими поривами. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +18 +20 градусів.

Карта погода в Україні на середу, 7 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частина України накриє сильними зливами та дощами.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на жовтень і повідомили, коли прийдуть перші заморозки в Україну.