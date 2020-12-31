В Украину несется циклон Кира: Диденко рассказала о погоде на Новый год

Погода в Украине принесет осадки преимущественно в виде дождей на Новый год - встречать праздник со снегом или мокрым снегом может "повезти" жителям западных областей, а также Карпатского региона.

Такой прогноз на новогоднюю дату дала синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Отмечается, что циклон Кира, который пожаловал в Украину, встречается с атлантическим теплым воздухом, что и обусловит такого рода осадки в нашей стране.

Диденко рассказала, что сначала под властью циклона окажутся западные области, в течение суток 1 января его фронта распространятся на большую часть территории Украины, поэтому "дожди пройдут практически повсеместно".

Ожидается, что влажный воздух дойдет до восточных регионов уже поздно вечером.

На Западе прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха, а местами на Востоке и в Карпатах вероятны небольшие "минусы" в новогоднюю ночь.

На остальной территории страны столбики термометров покажут +1... +5 градусов.

"Днем 1 января в Украине предполагается +4... +10 градусов, на юге +7... +12, в Крыму до +14 градусов. На Востоке и Западе максимально в первый день Нового года 0... +4 градуса", - пишет Диденко.

В Киеве в новогоднюю ночь температура воздуха прогнозируется до +5 градусов, а днем ​​будет до +7... +9 градусов. В столице ожидается сырая и теплая погода, без осадков, и только уже под утро, когда придет циклон с фронтами, пройдет дождь.

Синоптик предупредила, что похолодание ожидается с 4 января.

Карта погоды в Украине на Новый год (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз на первую половину января и предупредили об аномальной погоде на Рождество и резком похолодании до -20 градусов.

Напомним, недавно метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.