В Украину вернутся осадки: какие области под ударом

Погода в Украине 3 января будет пасмурной, однако осадков не ожидается. Дожди вернутся в Украину в понедельник. Уровень тепла в первое воскресенье года будет достигать +2… +5 градусов в большинстве регионов. Местами градусники покажут до +9 градусов в светлое время суток. Детальный прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, 3 января в Украине ожидается пасмурная погода. Небо затянет облаками во всех областях, однако риск выпадения осадков – минимальный. Средняя дневная температура по Украине будет равна +2… +5 градусам – на западе, в центре, на севере и в большинстве приморских регионов. На востоке ожидается более прохладная погода – 0… +3 градуса. Исключение составят Закарпатская, Одесская и Черновицкая области, где ожидается до +4… +9 градусов. В ночное время по всей стране ожидаются незначительные морозы до +2… -3 градусов.

Погода в Украине 3 января (карта: meteo.gov.ua)

При этом в воскресенье в Украине ожидаются сильные порывы ветра до 7-12 м/c.

Уже 4 января, в понедельник, часть нашей страны накроют дожди. Под угрозой – все западные области Украины. На остальных территориях – преимущественно солнечно, с переменной облачностью.

Также в понедельник ожидается снижение уровня тепла в среднем на 2 градуса. Так, на востоке и днем ожидаются незначительные минусы -2… +1 градус, в ночное время синоптики прогнозируют даже морозную погоду – до 0… -4. В центре и на севере страны – 0… +2 градуса днем и до -2 градусов ночью. Теплее всего будет на западе и в центре страны, где по прогнозам ожидается +4… +7 градусов в среднем. Ночью морозы ожидаются преимущественно в Левобережной Украине, а также в Николаевской и кировоградской областях.

Погода в Украине 4 января (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на 2021 год.

До этого синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в Украину движется непогода, будет похолодание и мощные ливни со снегом совсем скоро.