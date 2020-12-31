Украину зальет ливнями в первый день нового года: карта погоды

Погода в Украине 1 января будет неприятной и мокрой почти во всех областях страны. Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни и понижение температуры воздуха.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, осадки на востоке будут везде, кроме Донецкой и Луганской областей. Ночью в регионе от -1 до +4 градусов, днем ожидается от +2 до +7 градусов.

На юге дождь будет идти ночью и в дневные часы. Температура воздуха составит ночью от +4 до +6 градусов, днем от +9 до +12 градусов. В Крыму синоптики прогнозируют дождь, ночью +4 +6 градусов, днем +10 +12 градусов.

В северных областях пройдет сильный дождь, возможен ливень. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем ожидается от +5 до +7 градусов.

На западе упадет температура воздуха и все области накроет сильными дождями, возможны ливни. Ночью в регионе от +1 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, местами до +9 градусов.

В центральной части стране ожидаются ливневые дожди. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, днем ожидается от +7 до +9 градусов.

В Киеве 1 января пройдет сильный дождь, возможен ливень. Ночная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем ожидается от +6 до +8 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 1 января 2021 года

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дал аномальный прогноз погоды для Украины до конца зимы.

А также мы писали о том, что на Рождество в Украину могут вернуться морозы.