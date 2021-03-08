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Василиса Фролова родила ребенка и рассекретила его отца

Автор: Lite

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова вчера, 7 марта, родила сына. Мальчика назвали Родионом. Он появился на свет на несколько дней позже запланированного срока.

Об радостном событии Фролова рассказала на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фото малыша, которого за ручки держат родители. Также в своем посте она отметила Дмитрия Котеленца, который, видимо, и является отцом ребенка.

Василиса Фролова родила первенца (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

Ранее она говорила о том, что отец ее ребенка известный человек в телевизионном мире.

Дмитрий Котеленец является креативным продюсером. Он работает на телевидении с 1996 года. В свое время Котеленец возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов. Также он был продюсером спортивных, музыкальных и развлекательных программ.

Стоит отметить, что он преподает в киевском театральном университете им. Карпенко-Карого и является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Пользователи сети поздравили Василису Фролову с рождением первенца.

  • Класс!!! Поздравляю! Новая жизнь! Ура!
  • Это невероятное счастье!!! Поздравляю;
  • Ааааа поздравляю всех вас! И тебя очень!
  • Поздравляю!! Замечательное событие! Здоровья тебе и малюку;
  • Ура! Счастья и здоровья всей семье!
  • Поздравляю, дорогая! Ты молодчина! Будьте счастливы вместе!
  • Поздравляю! Здоровья малышу и максимально хорошего ночного сна;
  • Лучший подарок на 8 марта! Крепкого здоровья мамочке и малышу;
  • Поздравляю! На одного украинца стало больше, и это прекрасно!
  • Ура ура ура! От души рад! Валилиса, ты большая молодчинка! Здоровья и счастья маме и малышу!

Напомним, Василиса Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности.

Ранее 42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце.

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