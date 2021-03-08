Василиса Фролова родила ребенка и рассекретила его отца

Она опубликовала фото малыша, которого за ручки держат родители. Также в своем посте она отметила Дмитрия Котеленца, который, видимо, и является отцом ребенка.

Василиса Фролова родила первенца (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

Ранее она говорила о том, что отец ее ребенка известный человек в телевизионном мире.

Дмитрий Котеленец является креативным продюсером. Он работает на телевидении с 1996 года. В свое время Котеленец возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов. Также он был продюсером спортивных, музыкальных и развлекательных программ.

Стоит отметить, что он преподает в киевском театральном университете им. Карпенко-Карого и является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Пользователи сети поздравили Василису Фролову с рождением первенца.