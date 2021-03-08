Василиса Фролова народила дитину і розсекретила її батька

Вона опублікувала фото малюка, якого за ручки тримають батьки. Також у своєму пості вона зазначила Дмитра Котеленця, який, мабуть, і є батьком дитини.

Василіса Фролова народила первістка (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

Раніше вона говорила про те, що батько її дитини відома людина в телевізійному світі.

Дмитро Котеленець є креативним продюсером. Він працює на телебаченні з 1996 року. У свій час Котеленець очолював різні підрозділи українських національних каналів. Також він був продюсером спортивних, музичних і розважальних програм.

Варто зазначити, що він викладає в київському театральному університеті ім. Карпенка-Карого та є членом журі Національної музичної премії YUNA.

Користувачі мережі привітали Василісу Фролову з народженням первістка.