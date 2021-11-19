Важный симптом: врач рассказала, о чем может сигнализировать привкус во рту

Причинами неприятного привкуса могут быть:

Плохая гигиена полости рта

Питание

Гормональный сбой

Лекарства

Вредные привычки

Заболевания



Чтобы понять точную причину, нужно определиться с вкусовым ощущением: горький, сладкий, солёный, кислый привкус, привкус сероводорода, металлический привкус.



Горький привкус

Такой привкус может свидетельствовать о заболевания желчного пузыря или желчевыводящих путей. Также причиной может быть снижение скорости прохождение пищи по пищеварительному каналу. При горьком привкусе также стоит обратить внимание на печень, а также прием некоторых препаратов.



Сладкий привкус

Сладкий привкус может говорить о нарушение углеводного обмена, к которому приводит чрезмерное употребление сладкого и стресс. В данном случае рекомендуется посетить эндокринолога и определить уровень сахара в крови. Также будет не лишним обратиться к гастроэнтерологу для исключения проблем в деятельности поджелудочной железы и ЖКТ.



Соленый привкус

Этот привкус часто является симптомом инфекционных заболеваний слюнных желез или патологии почек. Также причиной может быть гайморит, когда в ротовую полость попадает слизь из носоглотки. Еще следует обратить внимание на лекарства, иногда они могут вызывать подобного рода привкус.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Кислый привкус

После кислый привкус сопровождается тяжести в желудке, болями в поджелудочной, тошнотой и отрыжкой, то это может говорить о повышенной кислотности желудочного сока, а также о язве и гастрите.



Привкус сероводорода

Привкус может говорить о застое пищи в желудке, а также о язвенной болезни, вызванной хеликобактериями.



Металлический привкус

Язвы желудка могут вызывать просачивание крови, что даст этот привкус. Также это может быть признаком недостаточного слюноотделения. Прием ряда препаратов обладает таким побочным эффектом.



Если вы чувствуете неприятный привкус, то не стоит закрывать на это глаза, обратитесь к врачу!