Важливий симптом: лікар розповіла, про що може сигналізувати присмак у роті

Причинами неприємного присмаку можуть бути:

Погана гігієна порожнини рота

Харчування

Гормональний збій

Ліки

Шкідливі звички

Захворювання



Щоб зрозуміти точну причину, потрібно визначитися зі смаковим відчуттям: гіркий, солодкий, солоний, кислий присмак, присмак сірководню, металевий присмак.



Гіркий присмак

Такий присмак може свідчити про захворювання жовчного міхура або жовчовивідних шляхів. Також причиною може бути зниження швидкості проходження їжі по травному каналу. При гіркому присмаку також варто звернути увагу на печінку, а також прийом деяких препаратів.



Солодкий присмак

Солодкий присмак може говорити про порушення вуглеводного обміну, до якого призводить надмірне вживання солодкого і стрес. В даному випадку рекомендується відвідати ендокринолога і визначити рівень цукру в крові. Також буде не зайвим звернутися до гастроентеролога для виключення проблем в діяльності підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту.



Солоний присмак

Цей присмак часто є симптомом інфекційних захворювань слинних залоз або патології нирок. Також причиною може бути гайморит, коли в ротову порожнину потрапляє слиз з носоглотки. Ще слід звернути увагу на ліки, іноді вони можуть викликати подібного роду присмак.





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Кислий присмак

Після кислий присмак супроводжується тяжкості в шлунку, болями в підшлунковій, нудотою і відрижкою, то це може говорити про підвищену кислотність шлункового соку, а також про виразку і гастрит.



Присмак сірководню

Присмак може говорити про застої їжі в шлунку, а також про виразкову хворобу, викликану хелікобактеріями.



Металевий присмак

Виразки шлунка можуть викликати просочування крові, що дасть цей присмак. Також це може бути ознакою недостатнього слиновиділення. Прийом ряду препаратів володіє таким побічним ефектом.



Якщо ви відчуваєте неприємний присмак, то не варто закривати на це очі, зверніться до лікаря!