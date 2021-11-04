На видео показали простой способ скрыть "верблюжью лапку" с помощью бюстгальтера

Женщины нередко могут сталкиваться с чувством дискомфорта, раздражения или даже становиться объектом шейминга из-за ситуаций, когда белье, купальник, штаны или шорты сильно обтягивают низ тела, и возникает так называемая "верблюжья лапка". Скрыть такой нюанс и "сгладить форму" на самом деле можно довольно легко.
Простым лайфхаком поделилась блогер из Британии Ханна Уорлинг в своем Instagram.
При помощи вставки от бюстгальтера и ножниц всего за пару минут можно решить проблему "верблюжьей лапки" (сamel toe) и предотвратить видимость очертания вульвы через легинсы, узкие штаны, белье и прочее.
Способ скрыть "верблюжью лапку" с помощью бюстгальтера (фото: скрин)
Как быстро решить проблему с "верблюжьими лапками" (фото: скрин)
Подобная вставка способна не только отлично справиться со своей задачей, но и является удобным способом избавить женщин от "верблюжьих лапок" в повседневной одежде.
Видео: лайфхак, как легко решить проблему с "верблюжьей лапкой"
Пользователи сети в комментариях расхваливают блогера за совет, при этом звучит немало возмущенных реплик, мол, почему в индустрии бренды нижнего белья и дизайнеры не занялись этим вопросом раньше при разработке одежды.
Другие высказывают мнение, что такие нюансы - сугубо индивидуальные, и нужно их решить самостоятельно.
А некоторые при этом обращают внимание, что из-за "верблюжьих лапок" вообще беспокоиться не следует - в их появлении на одежде в области женских гениталий нет ничего постыдного или унизительного.
Ранее сообщалось, что стилист дал советы по выбору брюк по типу фигуры, чтобы скрыть широкие бедра или торчащий живот.
Также мы писали недавно, что врач рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку, чтобы беречь волосы и голову.