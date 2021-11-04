На відео показали простий спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера

За допомогою вставки від бюстгальтера і ножиць всього за пару хвилин можна вирішити проблему "верблюжої лапки" (сamel toe) і запобігти видимості обрису вульви через легінси, вузькі штани, білизну та інше.

У чому полягає новаторська ідея

Ворлінг, яка у своєму акаунті називає себе "генеральним директором по стилю", рекомендує розрізати м'яку вставку бюстгальтера і скласти "прокладку" в формі витягнутого трикутника.

Спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера (фото: скрін)

Потім слід помістити вставку в тканинну промежину спідньої білизни або бікіні. Вуаля.

Як швидко вирішити проблему з "верблюжими лапками" (фото: скрін)

Подібна вставка здатна не тільки відмінно впоратися зі своїм завданням, але і є зручним способом позбавити жінок від "верблюжих лапок" в повсякденному одязі.

Відео: лайфхак, як легко вирішити проблему з "верблюжою лапкою"

Користувачі мережі в коментарях розхвалюють блогера за пораду, при цьому звучить чимало обурених реплік, мовляв, чому в індустрії бренди спідньої білизни і дизайнери не зайнялися цим питанням раніше при розробці одягу.

Інші висловлюють думку, що такі нюанси - суто індивідуальні, і потрібно їх вирішити самостійно.

А деякі при цьому звертають увагу, що через "верблюжі лапки" взагалі не слід перейматися - в їх появі на одязі в області жіночих геніталій немає нічого ганебного чи принизливого.