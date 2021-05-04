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Щоб вірус обходив стороною: нутриціолог дала список трав для імунітету

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 09:02
Щоб вірус обходив стороною: нутриціолог дала список трав для імунітету Для здоров'я всієї родини (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сильний імунітет змусить віруси обходити вас стороною. А підтримати його можна простими народними методами, наприклад, приймаючи трави, доступні в будь-якій аптеці.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Спеціаліст з харчування запевнила, що всі перераховані нею трави можуть стати відмінним доповненням до основних заходів з підтримки імунітету: харчування, сон, вітаміни, фізична активність і так далі.

"Поговоримо про природні медикаменти, а саме - про трави, які допоможуть підтримати ваш імунітет? Пропоную список найбільш, на мій погляд, найбільш дієвих трав для підтримки імунітету в кращій формі", - написала Катерина.

Щоб вірус обходив стороною: нутриціолог дала список трав для імунітету
Ехінацея допоможе підвищити імунітет (фото: pexels.com)

Список трав для імунітету⠀

  • Ехінацея (echinacea): має стимулюючу дію на імунітет (і тому не потрібно її пити, якщо у вас є аутоімунне захворювання!). Продається в краплях.
  • Астрагал (astragalus membranaceus): традиційно використовується в китайській медицині і здатний запобігати вірусним захворюванням. Також допомагає одужати, якщо ви вже захворіли, бо активує ті клітини, які руйнують віруси, що потрапили всередину тіла.
  • Родіола рожева (Rhodiola Rosea): регулює рівень кортизолу та мінімізує руйнівні ефекти під час захворювання.
  • Куркумін (curcumin): протизапальний засіб, який також стимулює вироблення глутатіону. Глютатіон - це один з найпотужніших антиоксидантів, який до того ж допомагає в роботі печінки.
  • Чорноплідна горобина (aronia, elderberry): потужний антиоксидант, який покращує живлення клітин, а також покращує якість крові, допомагаючи в роботі імунітету. Найкраще пити сік (по 30-50 мл на добу) або додавати її у всіх видах в смузі.
  • Корінь валеріани (Valerian root): діє заспокійливо на нервову систему і покращує якість сну. Знижує стрес. Можна заварювати чай або приймати в капсулах (ввечері!).⠀

"Що стосується дозувань, рекомендую проконсультуватися з фахівцем. Або орієнтуйтеся на те, що вказано на упаковці", - підсумувала нутриціолог.

Нагадавши, нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі - вона життєво необхідна організму.

Читайте також: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога, для омолодження і імунітету.

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