Щоб вірус обходив стороною: нутриціолог дала список трав для імунітету

Сильний імунітет змусить віруси обходити вас стороною. А підтримати його можна простими народними методами, наприклад, приймаючи трави, доступні в будь-якій аптеці.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Спеціаліст з харчування запевнила, що всі перераховані нею трави можуть стати відмінним доповненням до основних заходів з підтримки імунітету: харчування, сон, вітаміни, фізична активність і так далі.

"Поговоримо про природні медикаменти, а саме - про трави, які допоможуть підтримати ваш імунітет? Пропоную список найбільш, на мій погляд, найбільш дієвих трав для підтримки імунітету в кращій формі", - написала Катерина.



Ехінацея допоможе підвищити імунітет (фото: pexels.com)

Список трав для імунітету⠀

Ехінацея (echinacea): має стимулюючу дію на імунітет (і тому не потрібно її пити, якщо у вас є аутоімунне захворювання!). Продається в краплях.

(echinacea): має стимулюючу дію на імунітет (і тому не потрібно її пити, якщо у вас є аутоімунне захворювання!). Продається в краплях. Астрагал (astragalus membranaceus): традиційно використовується в китайській медицині і здатний запобігати вірусним захворюванням. Також допомагає одужати, якщо ви вже захворіли, бо активує ті клітини, які руйнують віруси, що потрапили всередину тіла.

(astragalus membranaceus): традиційно використовується в китайській медицині і здатний запобігати вірусним захворюванням. Також допомагає одужати, якщо ви вже захворіли, бо активує ті клітини, які руйнують віруси, що потрапили всередину тіла. Родіола рожева (Rhodiola Rosea): регулює рівень кортизолу та мінімізує руйнівні ефекти під час захворювання.

(Rhodiola Rosea): регулює рівень кортизолу та мінімізує руйнівні ефекти під час захворювання. Куркумін (curcumin): протизапальний засіб, який також стимулює вироблення глутатіону. Глютатіон - це один з найпотужніших антиоксидантів, який до того ж допомагає в роботі печінки.

(curcumin): протизапальний засіб, який також стимулює вироблення глутатіону. Глютатіон - це один з найпотужніших антиоксидантів, який до того ж допомагає в роботі печінки. Чорноплідна горобина (aronia, elderberry): потужний антиоксидант, який покращує живлення клітин, а також покращує якість крові, допомагаючи в роботі імунітету. Найкраще пити сік (по 30-50 мл на добу) або додавати її у всіх видах в смузі.

(aronia, elderberry): потужний антиоксидант, який покращує живлення клітин, а також покращує якість крові, допомагаючи в роботі імунітету. Найкраще пити сік (по 30-50 мл на добу) або додавати її у всіх видах в смузі. Корінь валеріани (Valerian root): діє заспокійливо на нервову систему і покращує якість сну. Знижує стрес. Можна заварювати чай або приймати в капсулах (ввечері!).⠀

"Що стосується дозувань, рекомендую проконсультуватися з фахівцем. Або орієнтуйтеся на те, що вказано на упаковці", - підсумувала нутриціолог.