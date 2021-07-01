Витамины для беременных: нутрициолог предупредила будущих мам об опасности

Все в одной таблетке! Как вы думаете, возможно ли поместить все необходимые питательные вещества человека и особенно - для беременных в 1 или 2 таблетки?
Несомненно, это было бы здорово и очень удобно, но, к сожалению, нереалистично.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Маловероятно, что прием 1-2 таблетки мультивитаминного или пренатального комплекса обеспечит вас достаточным количеством питательных микроэлементов. Поэтому будьте осторожны, когда видите такие обещания от производителей.
В чем опасность поливитаминов
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В противовес популярным мультивитаминным и пренатальным комплексам препараты профессионального уровня обычно дозируются в количестве 6-8 таблеток в день, которые распределяются в течение дня по индивидуальной рекомендации профессионала.
Разумеется, они нужны не всем, но в период беременности могут стать отличной страховкой от дефицитов!
Прежде чем покупать витамины, всегда консультируйтесь с врачом.