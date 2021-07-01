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Вітаміни для вагітних: нутриціолог попередила майбутніх мам про небезпеку

Автор: Тетяна Турчанікова

Все в одній таблетці! Як ви думаєте, чи можливо помістити всі необхідні поживні речовини людини і особливо - для вагітних в 1 або 2 таблетки?

Безсумнівно, це було б здорово і дуже зручно, але, на жаль, нереалістично.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Малоймовірно, що прийом 1-2 таблетки мультивітамінного або пренатального комплексу забезпечить вас достатньою кількістю поживних мікроелементів. Тому будьте обережні, коли бачите такі обіцянки від виробників.

Як багато вітамінів треба вагітним (фото: pexels.com)

У чому небезпека полівітамінів

  • Багато особливо популярних мультивітамінних і пренатальних комплексів не мають достатньої кількості важливих мікроелементів, таких як цинк, магній, йод, біотин, пантотенова кислота, селен, марганець, хром і вітаміни D, E і A.
  • До того ж, аптечні популярні комплекси полівітамінів містять допоміжні речовини, які можуть більше навантажити печінку, ніж підтримати організм.

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  • На противагу популярним мультивітамінним і пренатальним комплексам препарати професійного рівня зазвичай дозуються в кількості 6-8 таблеток в день, які розподіляються протягом дня за індивідуальною рекомендацією професіонала.

  • На перший погляд це може здатися надмірним, але саме такі комплекси забезпечують надходження адекватної кількості мікронутрієнтів, в максимально біодоступній формі і з меншою кількістю допоміжних речовин.

Зрозуміло, вони потрібні не всім, але в період вагітності можуть стати відмінною страховкою від дефіцитів!

Перш ніж купувати вітаміни, завжди консультуйтеся з лікарем.

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