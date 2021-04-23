Волосы перестанут сыпаться: топ способов лечения в домашних условиях от нутрициолога

Выпадение волос всегда обусловлено какой-либо причиной. Так что сначала стоит пройти обследование у трихолога, а он уже направит к специалисту, который назначит полноценное лечение. Но есть минимум, который каждый может сделать в домашних условиях для улучшения ситуации.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси.
"Гормональная.
Андрогенная алопеция лечится трихологом и гинекологом-эндокринологом. Врач может подобрать лекарство. Но могут помочь те же цинк, витамин В6, экстракт плодов карликовой пальмы.
Дополнительные меры, которые можно делать самому:
Связанная с заболеваниями ЖКТ и гипоацидностью (пониженная кислотность желудка).
Для выявления ЖКТ-проблем следует идти к гастроэнтерологу, дефицитов белка /ферритина / витаминов / микроэлементов - к терапевту. Не стоит назначать самому себе БАДы / лекарства.
А эти меры вы можеть принять сами:
При очаговой / временной алопеции - работаем со стрессом. Подойдут любые законные способы расслабиться", - посоветовала Яна.
Напомним также, нутрициолог рассказала, почему выпадают волосы - в 99 % случаев причина будет одна из этих.
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