Волосся перестане сипатися: топ способів лікування в домашніх умовах від нутриціолога

Як допомогти волоссю в домашніх умовах (фото: pexels.com)

Причини випадіння волосся і способи лікування в домашніх умовах

"Гормональний.

Андрогенна алопеція лікується трихологом і гінекологом-ендокринологом. Лікар може підібрати ліки. Але можуть допомогти ті ж цинк, вітамін В6, екстракт плодів карликової пальми.

Додаткові заходи, які можна робити самому:

Компоненти, що впливають на 5-а-редуктазу: саліцилова кислота, азелаїнова кислота (Sesderma Azelac Face, Sculp and Body Lotion), кропива (обполіскувати голову).

Випадання зупинили. Вирощуємо нове волосся: мезороллер + сироватки з пептидами, кофеїном (як The Ordinary).⠀

Пов'язана із захворюваннями шлунково-кишкового тракту і гіпоацидністю (знижена кислотність шлунка).

Для виявлення проблем шлунково-кишкового тракту слід йти до гастроентеролога, дефіцитів білка /феритину / вітамінів / мікроелементів - до терапевта. Не варто призначати самому собі БАДи / ліки.

А цих заходів ви можеть вжити самі:

Білок, феритин, вітаміни D, гр. В, селен, цинк, кальцій помітно впливають на випадання. Іноді їх не вистачає в їжі: печінка, субпродукти, дика риба, насіння - відмінні їх джерела. Але частіше ці речовини погано засвоюються саме через гіпоацидності або проблем з жовчевідтоком.

При гіпоацидності не слід запивати їжу. Поїли - через 40-60 хв попили. Вода з лимоном - супер.

При проблемах з жовчевідтоком і травними ферментами можна пити гіркоти (є в аптеках). І ще жовч відходить нормально, тільки якщо ви вживаєте правильні жири.

При проблемах шлунково-кишкового тракту без норм харчування ніяк. Так що запам'ятовує правила: кістковий бульйон відновлює стінку шлунково-кишкового тракту. Про цукор, фастфуд, соняшникову олію ми вже знаємо. Замочуємо злаки / крупи / горіхи. Ні - смаженню, так - варці / бланшуванню / на пару / рідше - запіканню. Скорочуємо фруктозу / мед ( ягоди, не більше 2 плодів в день - норм). Краще їсти м'ясо тварин трав'яного відкорму / якщо риба - то дика. Ретельно жуємо.

При осередковій / тимчасовій алопеції - працюємо зі стресом. Підійдуть будь-які законні способи розслабитися", - порадила Яна.