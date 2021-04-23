Волосся перестане сипатися: топ способів лікування в домашніх умовах від нутриціолога

Випадання волосся завжди обумовлено якоюсь причиною. Тож спочатку варто пройти обстеження у трихолога, а він вже направить до фахівця, який призначить повноцінне лікування. Але є мінімум, який кожен може зробити в домашніх умовах для поліпшення ситуації.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Яна Фоксі.
"Гормональний.
Андрогенна алопеція лікується трихологом і гінекологом-ендокринологом. Лікар може підібрати ліки. Але можуть допомогти ті ж цинк, вітамін В6, екстракт плодів карликової пальми.
Додаткові заходи, які можна робити самому:
Пов'язана із захворюваннями шлунково-кишкового тракту і гіпоацидністю (знижена кислотність шлунка).
Для виявлення проблем шлунково-кишкового тракту слід йти до гастроентеролога, дефіцитів білка /феритину / вітамінів / мікроелементів - до терапевта. Не варто призначати самому собі БАДи / ліки.
А цих заходів ви можеть вжити самі:
При осередковій / тимчасовій алопеції - працюємо зі стресом. Підійдуть будь-які законні способи розслабитися", - порадила Яна.
Нагадаємо також, нутриціолог розповіла, чому випадає волосся - у 99% випадків причина буде одна з цих.
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