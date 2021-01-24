Проверено на себе: Андре Тан рассказал, как воплотить самые смелые желания

Украинский дизайнер Андре Тан уже давно вышел за рамки советов, как стильно и актуально одеться. В его микроблоге сейчас можно найти рекомендации по личностному росту - как вести свой бизнес, как быть хорошим начальником и многое другое.
Конечно, рекомендаций по стилю тоже хватает: недавно он показал на примерах, какие элементы в одежде давно считаются моветоном. А также рассказал, какой пуховик выбрать этой зимой выбрать, чтобы быть в тренде.
"Мечтать не вредно. Я очень завидую людям, которым удается сразу же заснуть, как только их голова касается подушки. Обычно я еще минимум час обдумываю завтрашний день, строю планы встреч, рисую в голове платья, которые всем сделают талию 60 сантиметрыв. Многие ночью мечтают об изменениях или о лучшей жизни, но, просыпаясь, понимают, что их жизнь идет по старому сценарию. Почему же так? Мечтать нужно правильно", - уверен Андре.
Андре Тан (фото, видео: instagram.com/andre_tan_official/)
Напомним, Андре дал конкретные примеры, какие свитера стоит носить зимой 2021: не все, что висит в магазине, стоит вашего внимания и денег.