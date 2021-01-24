Перевірено на собі: Андре Тан розповів, як втілити найсміливіші бажання

Український дизайнер Андре Тан вже давно вийшов за рамки порад, як стильно та актуально одягнутися. В його мікроблозі зараз можна знайти рекомендації по особистісному зростанню - як вести свій бізнес, як бути хорошим начальником і багато іншого.
Звичайно, рекомендацій по стилю теж вистачає: нещодавно він показав на прикладах, які елементи в одязі давно вважаються моветоном. А також розповів, який вибрати пуховик цієї зими вибрати, щоб бути в тренді.
"Мріяти не шкідливо. Я дуже заздрю людям, яким вдається відразу ж заснути, як тільки їх голова торкається подушки. Зазвичай я ще мінімум годину обмірковую завтрашній день, будую плани зустрічей, малюю в голові сукні, які всіх зроблять талію 60 сантиметрів. Багато хто вночі мрє про зміни або про краще життя, але, прокидаючись, розуміють, що їх життя йде за старим сценарієм. Чому ж так? Мріяти треба правильно", - упевнений Андре.
Андре Тан (фото, відео: instagram.com/andre_tan_official/)
Нагадаємо, Андре дав конкретні приклади, які светри варто носити взимку 2021: не все, що висить в магазині, варто вашої уваги і грошей.