Перевірено на собі: Андре Тан розповів, як втілити найсміливіші бажання

Український дизайнер Андре Тан вже давно вийшов за рамки порад, як стильно та актуально одягнутися. В його мікроблозі зараз можна знайти рекомендації по особистісному зростанню - як вести свій бізнес, як бути хорошим начальником і багато іншого.

Звичайно, рекомендацій по стилю теж вистачає: нещодавно він показав на прикладах, які елементи в одязі давно вважаються моветоном. А також розповів, який вибрати пуховик цієї зими вибрати, щоб бути в тренді.

Але цього разу Андре дав поради, як навчитися мріяти так, щоб збувалися найсміливіші бажання. Тан виставив неймовірної краси відео з Балі і поділився сокровенним.

"Мріяти не шкідливо. Я дуже заздрю людям, яким вдається відразу ж заснути, як тільки їх голова торкається подушки. Зазвичай я ще мінімум годину обмірковую завтрашній день, будую плани зустрічей, малюю в голові сукні, які всіх зроблять талію 60 сантиметрів. Багато хто вночі мрє про зміни або про краще життя, але, прокидаючись, розуміють, що їх життя йде за старим сценарієм. Чому ж так? Мріяти треба правильно", - упевнений Андре.

По-перше, на мрії потрібно виділяти окреме час. "Я виховав у собі чудову звичку: мріяти тільки вранці неділі.

"Я виховав у собі чудову звичку: мріяти тільки вранці неділі. По-друге, раджу вам в цей час візуалізувати всі свої почуття: не тільки намалювати образ у себе в голові, але і представити свої тактильні відчуття, смаки, запахи, звуки. Це створить багатопланову картину, яка допоможе підвищити впевненість в ситуації ймовірності.

не тільки намалювати образ у себе в голові, але і представити свої тактильні відчуття, смаки, запахи, звуки. Це створить багатопланову картину, яка допоможе підвищити впевненість в ситуації ймовірності. І, нарешті, вдосталь насолодившись ідеальною картинкою, доведеться викинути позитивне мислення (воно завжди мені тільки заважало!). Навпаки, вам дуже допоможе прогнозування ризиків. Продумайте і запишіть у блокнот усі перешкоди, які можуть вас наздогнати на шляху до мрії. Це дасть вашому мозку їжу для роздумів про те, як обійти перешкоди і отримати бажане", - розповів Тан.

Андре Тан (фото, відео: instagram.com/andre_tan_official/)

Нагадаємо, Андре дав конкретні приклади, які светри варто носити взимку 2021: не все, що висить в магазині, варто вашої уваги і грошей.