Как войти в ритм после отпуска: простая и эффективная схема от нутрициолога
Снова за работу! (фото: pexels.com)
Мало кому удается влиться в рабочий ритм после хорошего отдыха. Организм не хочет снова раннего пробуждения для офисных дел и стресса. То же самое - у детей перед школою после долгого беззаботного лета.
Нутрициолог Вероника Натуромама рассказала, как повысить уровень энергии и желание творить.
Для этого специалист по питанию предлагает предпринять два главных шага:
1. Мини-детокс.
2. Напитать уставший организм витаминами и адаптогенами.
Продукты, которые помогут взбодрить организм:⠀
- Хлорелла. Выводит токсины из организма, повышает уровень энергии. Пить по 1 ст. 2 раза в день утром и вечером. Курс - 2 недели.
- Лецитин. Поддерживает работу печени - главного органа детоксикации. 1-3 ч. л. в день 1 месяц.
- Соль для детокса или соль Эпсома. 2 кг на ванну 1 раз в неделю. Экологично выводит токсины из организма, включая гормоны стресса.
- Черная детокс-вода. Артезианская вода с гуминовым минеральным комплексом, который служит абсорбентом и средством для улучшения работы внутренних органов. Пить по 1 ст. 2 раза в день 2 недели.
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Как взбодриться, чтобы снова начать творить (фото: pexels.com)
- Псиллиум. Природный абсорбент, клетчатка. По 1 / 2 ч. л. на стакан воды на ночь 2 недели. Не забывайте пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы не было отеков и запора.
- Сок алоэ или живица (или кора скользкого в’яза). Выберите одно из средств, которые помогают восстановить / заживить ЖКТ.
- Микрозелень. Насыщает организм витамины, повышает энергию и жизненные силы.
Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.
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