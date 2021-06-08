Врач назвала неожиданную причину бессонницы: лучший способ побороть ее

Возможности человека не безграничны. Все, что мы тратим на умственную деятельность, физическую активность, выяснение отношений, должно восполняться. Что помогает решить вам эту проблему?

1-2 чашки кофе,

шоколадный батончик,

вечерний сериал, который кончается за полночь?

Кофеин и другие энергетики еще больше увеличивают уровень стресса. Стресс - ночь без сна - тяжелое пробуждение - разбитое состояние - стресс и так по кругу.

Стресс и сон несовместимы (фото: pixabay.com)⠀

Чтобы побороть недосыпание, выбор падает на самый быстрый и доступный вариант - еду. Современный маркетинг построен так, что пища своим видом, ароматом и многообразием, вызывает у человека положительные эмоции.

Ночной график работы, особенно после 30 лет, разрушает гормональное здоровье и самочувствие в целом. Особенно у женщин.

Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Уже после двух ночей без сна, уровень лептина снижается, а грелина - стремится вверх. При этом, чувство голода и аппетит растут вслед за ним. Вероятность ожирения увеличивается на 9% с каждым часом уменьшения средней продолжительности сна длительностью 7 часов.

Есть много антистрессовых практик, но начинать нужно с нормализации сна. Это самый доступный, бесплатный, но очень важный инструмент.

Проанализируйте дни, когда вы переедали и срывались на сладкое. Как вы спали накануне? Замечали, что поработав в ночную смену, на следующий день едите больше обычного? Меняйте свой графи постепенно - и сон наладится.