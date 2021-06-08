Лікар назвала несподівану причину безсоння: найкращий спосіб його побороти

Можливості людини не безмежні. Все, що ми витрачаємо на розумову діяльність, фізичну активність, з'ясування відносин, має заповнюватися. Що допомагає вирішити вам цю проблему?

1-2 чашки кави,

шоколадний батончик,

вечірній серіал, який закінчується за північ?

Кофеїн та інші енергетики ще більше збільшують рівень стресу. Стрес - ніч без сну - важке пробудження - розбитий стан - стрес і так по колу.

Стрес і сон несумісні (фото: pixabay.com)⠀

Щоб побороти недосипання, вибір падає на найшвидший і доступний варіант - їжу. Сучасний маркетинг побудований так, що їжа своїм виглядом, ароматом і різноманіттям, викликає у людини позитивні емоції.

Нічний графік роботи, особливо після 30 років, руйнує гормональне здоров'я і самопочуття в цілому. Особливо у жінок.

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Вже після двох ночей без сну, рівень лептину знижується, а греліну - прагне вгору. При цьому відчуття голоду і апетит ростуть слідом за ним. Імовірність ожиріння збільшується на 9% з кожною годиною зменшення середньої тривалості сну тривалістю 7 годин.

Є багато антистресових практик, але починати потрібно з нормалізації сну. Це найдоступніший, безкоштовний, але дуже важливий інструмент.

Проаналізуйте дні, коли ви переїдали і зривалися на солодке. Як ви спали напередодні? Помічали, що попрацювавши в нічну зміну, на наступний день їсте більше звичайного? Міняйте свій графік поступово - і сон налагодиться.