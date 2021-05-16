Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров

Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставатися здоровыми, тактика простая: убираем из рациона вредные, добавляем полезные.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева
К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:
Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.
А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.
Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.
- Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).
- Субпродукты.
- Сало и животный жир.
- Жирные сливки, сливочное и топленое масло.
- Выдержанный твердый сыр.
- Кокос и продукция из него.
- Какао-масло.
Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.
Авокадо и яйца - полезные жиры (фото: pexels.com)
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