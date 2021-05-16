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Не шкодять фігурі, незамінні для здоров'я: ендокринолог дала список корисних жирів

Автор: Тетяна Турчанікова

Жири бувають шкідливі і корисні. Щоб оставатіся здоровими, тактика проста: прибираємо з раціону шкідливі, додаємо корисні.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва

До чого призводить дієта зі зниженим споживанням правильних жирів:

  • Аменорея у жінок.
  • Сухість шкіри, волосся, слизових, передчасне старіння і утворення зморшок.
  • Свербіж і втома очей.
  • Ожиріння, тому що при нестачі жирів в раціоні ви перебираєте з вуглеводами.
  • Складнощі із зачаттям у жінок, якщо вміст жиру в організмі менше 18%.
  • Погане засвоєння жиророзчинних вітамінів.
  • Зниження вироблення сурфактанту, що здійснює захисну і дихальну функцію в легенях на рівні альвеол.
  • Падіння працездатності, концентрації уваги, проблеми зі сном.
  • У дітей затримка росту і статевого розвитку.

Трансжири і продукти, що їх містять, варто з раціону прибрати.

А також значимо обмежити вживання рослинних олій, у яких співвідношення Омега 3 жирних кислот до Омега 6 більш, ніж 1:4.

Продукти, що містять насичені жири, вітаються, але вони повинні бути цільними і займати не весь обсяг добового жиру, а лише його частину.

- М'ясо (яловичина, телятина, баранина і т.д.).

- Субпродукти.

- Сало і тваринний жир.

- Жирні вершки, вершкове і топлене масло.

- Витриманий твердий сир.

- Кокос і продукція з нього.

- Какао-олія.

Щодня в раціоні обов'язково повинні бути моно- і поліненасичені жири.

Авокадо і яйця - корисні жири (фото: pexels.com)

Список корисних жирів, які потрібні кожен день

  • Авокадо.
  • Рослинні олії з оптимальним співвідношенням Омега 3 і 6 жирних кислот. Оптимально сирочавлені.
  • Оливкова олія масло.
  • Горіхи і насіння (особливо льон і чіа) і борошно з них.
  • Оливки.
  • Жирні сорти риби і морепродукти.
  • Яйця.

Раніше ми писали, чому популярний сухий масаж щіткою варто спробувати кожному.

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