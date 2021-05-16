Не шкодять фігурі, незамінні для здоров'я: ендокринолог дала список корисних жирів

Аменорея у жінок.

Сухість шкіри, волосся, слизових, передчасне старіння і утворення зморшок.

Свербіж і втома очей.

Ожиріння, тому що при нестачі жирів в раціоні ви перебираєте з вуглеводами.

Складнощі із зачаттям у жінок, якщо вміст жиру в організмі менше 18%.

Погане засвоєння жиророзчинних вітамінів.

Зниження вироблення сурфактанту, що здійснює захисну і дихальну функцію в легенях на рівні альвеол.

Падіння працездатності, концентрації уваги, проблеми зі сном.

У дітей затримка росту і статевого розвитку.

Трансжири і продукти, що їх містять, варто з раціону прибрати.

А також значимо обмежити вживання рослинних олій, у яких співвідношення Омега 3 жирних кислот до Омега 6 більш, ніж 1:4.

Продукти, що містять насичені жири, вітаються, але вони повинні бути цільними і займати не весь обсяг добового жиру, а лише його частину.

- М'ясо (яловичина, телятина, баранина і т.д.).

- Субпродукти.

- Сало і тваринний жир.

- Жирні вершки, вершкове і топлене масло.

- Витриманий твердий сир.

- Кокос і продукція з нього.

- Какао-олія.

Щодня в раціоні обов'язково повинні бути моно- і поліненасичені жири.

Авокадо і яйця - корисні жири (фото: pexels.com)

Список корисних жирів, які потрібні кожен день