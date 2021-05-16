Не шкодять фігурі, незамінні для здоров'я: ендокринолог дала список корисних жирів

Жири бувають шкідливі і корисні. Щоб оставатіся здоровими, тактика проста: прибираємо з раціону шкідливі, додаємо корисні.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва
До чого призводить дієта зі зниженим споживанням правильних жирів:
Трансжири і продукти, що їх містять, варто з раціону прибрати.
А також значимо обмежити вживання рослинних олій, у яких співвідношення Омега 3 жирних кислот до Омега 6 більш, ніж 1:4.
Продукти, що містять насичені жири, вітаються, але вони повинні бути цільними і займати не весь обсяг добового жиру, а лише його частину.
- М'ясо (яловичина, телятина, баранина і т.д.).
- Субпродукти.
- Сало і тваринний жир.
- Жирні вершки, вершкове і топлене масло.
- Витриманий твердий сир.
- Кокос і продукція з нього.
- Какао-олія.
Щодня в раціоні обов'язково повинні бути моно- і поліненасичені жири.
Авокадо і яйця - корисні жири (фото: pexels.com)
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