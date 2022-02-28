"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 украинских песен, которые поднимут дух и настроение
Творчество призвано объединять, направлять и вдохновлять. И в трудные минуты, когда даже у самых оптимистично настроенных людей опускаются руки, – наполнять энергией.
Для всех, кто устал и ощущает упадок сил после событий последних дней, мы собрали список песен лучших украинских музыкантов. О свободе, потребности отстаивать и выражать себя, радости жизни и любви. Вперед!
Топ-15 песен про Украину, которые поднимут вам дух и настроение
"Океан Ельзи" – Без бою
"Океан Ельзы" – Я їду додому
"Океан Эльзы" – Вставай, мила моя вставай
Тіна Кароль – Україна – це ти
Руслана – Wild dances
Джамала – 1944
Alina Pash – Тіні забутих предків
"Без Обмежень" – Моя країна
СКАЙ – Україно
Pianoбой – Вітчизна
Антитіла – Завжди моя
Квіткіс – Ти така суперова
Скрябін – Сам собі країна
Бумбокс – Сталеві квіти
O. Torvald feat. Animal Jazz – Чувства
Ранее мы писали список необходимых вещей для "тревожного чемоданчика".
Также смотрите, как действовать в состоянии паники – советы психолога.