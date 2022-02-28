ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 украинских песен, которые поднимут дух и настроение

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 февраля 2022 09:19
"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 украинских песен, которые поднимут дух и настроение Выступление "Океана Ельзи" 22 февраля (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Ольга Турчаникова

Творчество призвано объединять, направлять и вдохновлять. И в трудные минуты, когда даже у самых оптимистично настроенных людей опускаются руки, – наполнять энергией.

Для всех, кто устал и ощущает упадок сил после событий последних дней, мы собрали список песен лучших украинских музыкантов. О свободе, потребности отстаивать и выражать себя, радости жизни и любви. Вперед!

Топ-15 песен про Украину, которые поднимут вам дух и настроение

"Океан Ельзи" Без бою

"Океан Ельзы" – Я їду додому

"Океан Эльзы" – Вставай, мила моя вставай

Тіна Кароль – Україна – це ти

Руслана – Wild dances

Джамала – 1944

Alina Pash – Тіні забутих предків

"Без Обмежень" – Моя країна

СКАЙ – Україно

Pianoбой – Вітчизна

Антитіла – Завжди моя

Квіткіс – Ти така суперова

Скрябін – Сам собі країна

Бумбокс – Сталеві квіти

O. Torvald feat. Animal Jazz – Чувства

Ранее мы писали список необходимых вещей для "тревожного чемоданчика".

Также смотрите, как действовать в состоянии паники – советы психолога.

Читайте LITE в Google News
Святослав Вакарчук Океан Ельзи Война в Украине
STYLER
Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева
Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева