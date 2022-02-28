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"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 українських пісень, які піднімуть дух і настрій

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 09:19
"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 українських пісень, які піднімуть дух і настрій Виступ "Океану Ельзи" 22 лютого (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Ольга Турчанікова

Творчість покликана об'єднувати, спрямовувати та надихати. І у важкі хвилини, коли навіть у найоптимістичніших людей опускаються руки, – наповнювати енергією.

Для всіх, хто втомився та відчуває занепад сил після подій останніх днів, ми зібрали список пісень найкращих українських музикантів. Про свободу, потребу відстоювати і виражати себе, радість життя та любов. Уперед!

Топ-15 пісень про Україну, які піднімуть вам дух і настрій

"Океан Ельзи" Без бою

"Океан Ельзи Я їду додому

"Океан Ельзи – Вставай, мила моя вставай

Тіна Кароль Україна це ти

Руслана Wild dances

Джамала – 1944

Alina Pash Тіні забутих предків

"Без Обмежень – Моя країна

СКАЙ Україно

Ріапобой Вітчизна

Антитіла Завжди моя

Квіткіс Ти така суперова

Скрябін Сам собі країна

Бумбокс Сталеві квіти

O. Torvald feat. Animal Jazz Почуття

Раніше ми писали список необхідних речей для "тривожної валізки".

Також дивіться, як діяти в стані паніки поради психолога.

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