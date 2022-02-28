"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 українських пісень, які піднімуть дух і настрій
Творчість покликана об'єднувати, спрямовувати та надихати. І у важкі хвилини, коли навіть у найоптимістичніших людей опускаються руки, – наповнювати енергією.
Для всіх, хто втомився та відчуває занепад сил після подій останніх днів, ми зібрали список пісень найкращих українських музикантів. Про свободу, потребу відстоювати і виражати себе, радість життя та любов. Уперед!
Топ-15 пісень про Україну, які піднімуть вам дух і настрій
"Океан Ельзи" – Без бою
"Океан Ельзи – Я їду додому
"Океан Ельзи – Вставай, мила моя вставай
Тіна Кароль – Україна – це ти
Руслана – Wild dances
Джамала – 1944
Alina Pash – Тіні забутих предків
"Без Обмежень – Моя країна
СКАЙ – Україно
Ріапобой – Вітчизна
Антитіла – Завжди моя
Квіткіс – Ти така суперова
Скрябін – Сам собі країна
Бумбокс – Сталеві квіти
O. Torvald feat. Animal Jazz – Почуття
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