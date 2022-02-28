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"Вставай, мила моя, вставай!" Топ-15 украинских песен, которые поднимут дух и настроение

Автор: Ольга Турчаникова

Творчество призвано объединять, направлять и вдохновлять. И в трудные минуты, когда даже у самых оптимистично настроенных людей опускаются руки, – наполнять энергией.

Для всех, кто устал и ощущает упадок сил после событий последних дней, мы собрали список песен лучших украинских музыкантов. О свободе, потребности отстаивать и выражать себя, радости жизни и любви. Вперед!

Топ-15 песен про Украину, которые поднимут вам дух и настроение

"Океан Ельзи" Без бою

"Океан Ельзы" – Я їду додому

"Океан Эльзы" – Вставай, мила моя вставай

Тіна Кароль – Україна – це ти

Руслана – Wild dances

Джамала – 1944

Alina Pash – Тіні забутих предків

"Без Обмежень" – Моя країна

СКАЙ – Україно

Pianoбой – Вітчизна

Антитіла – Завжди моя

Квіткіс – Ти така суперова

Скрябін – Сам собі країна

Бумбокс – Сталеві квіти

O. Torvald feat. Animal Jazz – Чувства

Ранее мы писали список необходимых вещей для "тревожного чемоданчика".

Также смотрите, как действовать в состоянии паники – советы психолога.

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