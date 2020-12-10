Выглядит напуганным: принц Гарри начал бояться Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри оставив королевскую семью переехали в США. Пара говорит, что у них все отлично, но инсайдеры и королевские биографы, которые лично знакомы с Гарри, уверяют в обратном.

Анджела Левин, написавшая не одну книгу о членах королевской семьи, заявила о том, что поражена тем, как изменился принц Гарри. Об этом она рассказала в интервью радиостанции talkRADIO, сообщают "Факты".

Она подчеркнула, что Гарри больше не интересуется королевской семьей и своей бабушкой Елизаветой II.

"Теперь он выглядит просто напуганным каждый раз, когда публично говорит - опасаясь получить нагоняй от Меган", - заявила Левин, которая называет это настоящей трагедией.

Она также отметила, что попытка Гарри и Меган конкурировать с королевой смешна и напоминает детские игры в песочнице.

"Мне все время кажется, что они уже дошли до дна, но им каким-то образом удается закопаться еще глубже. Пытаться соревноваться со списком почестей Ее Величества - все равно что, детская игра "в дочки матери". Это просто невозможно. Не тот у них статус", - заявила Левин.

Радиоведущий отметил, что, по его мнению, если бы принц Гарри не был с Меган Маркл, то жил бы более спокойной жизнью.

По словам источника издания New Idea, Меган недовольна своим мужем. Пара часто ссорится, и Меган не нравится, что Гарри не хочет адаптироваться к голливудскому образу жизни, к которому она привыкла.

Она не рада тому, что ее муж предпочитает отдыхать дома вместе с сыном, вместо того, чтобы суетится и устраивать видеоконференции, как это делает Меган.

Бывшая актриса хочет, чтобы принц Гарри успешно вписывался в ряды голливудской элиты.

"Она вышла замуж за принца, а не за бродягу. Но в минуты особенного раздражения говорит, что не видит разницы", - приводит издания слова инсайдера.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри решили обойти королеву Елизавету II, и учредили награды, альтернативные тем, которые вручает Елизавета II своим подданным.

Ранее принца Гарри и Меган Маркл впервые заметили вместе после новости о выкидыше.