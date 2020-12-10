Виглядає наляканим: принц Гаррі почав боятися Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі залишивши королівську сім'ю переїхали в США. Пара каже, що у них все відмінно, але інсайдери і королівські біографи, які особисто знайомі з Гаррі, запевняють у протилежному.

Анджела Левін, яка написала не одну книгу про членів королівської сім'ї, заявила про те, що вражена тим, як змінився принц Гаррі. Про це вона розповіла в інтерв'ю радіостанції talkRADIO, повідомляють "Факти".

Вона підкреслила, що Гаррі більше не цікавиться королівською сім'єю та своєю бабусею Єлизаветою II.

"Тепер він виглядає просто наляканим кожен раз, коли публічно говорить - побоюючись отримати наганяй від Меган", - заявила Левін, яка називає це справжньою трагедією.

Вона також зазначила, що спроба Гаррі і Меган конкурувати з королевою смішна і нагадує дитячі ігри в пісочниці.

"Мені весь час здається, що вони вже дійшли до дна, але їм якимось чином вдається закопатися ще глибше. Намагатися змагатися зі списком вшанування Її Величності - все одно що, дитяча гра "в дочки матері". Це просто неможливо. Не той у них статус", - заявила Левін.

Радіоведучий зазначив, що, на його думку, якби принц Гаррі не був з Меган Маркл, то жив би більш спокійним життям.

За словами джерела видання New Idea, Меган незадоволена своїм чоловіком. Пара часто свариться, і Меган не подобається, що Гаррі не хоче адаптуватися до голлівудського способу життя, до якого вона звикла.

Вона не рада тому, що її чоловік віддає перевагу відпочивати вдома разом з сином, замість того, щоб метушиться і влаштовувати відеоконференції, як це робить Меган.

Колишня актриса хоче, щоб принц Гаррі успішно вписувався в ряди голлівудської еліти.

"Вона вийшла заміж за принца, а не за волоцюгу. Але у хвилини особливого роздратування каже, що не бачить різниці", - наводить видання слова інсайдера.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вирішили обійти королеву Єлизавету II, і заснували нагороди, альтернативні тим, які вручає Єлизавета II своїм підданим.

Раніше принца Гаррі і Меган Маркл вперше помітили разом після новини про викидень.