Вышла ли замуж Юлия "Зайка" за Богдана Юсипчука: девушка рассказала о свадебных фото

"Как вы уже догадались это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы помогли своим друзьям с мероприятием. Локация на 27 этаже, просто супер, проверено на себе", - написала девушка.

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)

Она также отметила, что благодаря этой фотосессия охвати сториз у нее и Богдана выросли в десятки раз. Кроме того, данное событие заинтересовало СМИ.

"Благодаря большому охвату и резонансности "свадьбы" мы хотели помочь бездомным животным", - добавила Юлия.

В это воскресенье, 1 августа, финалистка "Холостяка-11" организовывает поездку в приют для собак в городе Бородянка. Она пригласила блогеров и известных людей.

Стоит отметить, что подписчики Юлии не поняли этого и разочарованы, а кто-то и вовсе сказал, что отписывается.