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Чи вийшла заміж Юлія "Зайка" за Богдана Юсипчук: дівчина розповіла про весільні фото

Автор: Роман Мирончук

Юлія "Зайка" Бельченко показала знімки, на яких вона позує у весільній сукні в обіймах ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчук. Фіналістка "Холостяка-11" заявила, що це були фото з відкриття нової весільної локації в Києві.

Про це дівчина розповіла в Instagram.

"Як ви вже здогадалися це відкриття нової весільної локації в Києві. Ми допомогли своїм друзям з заходом. Локація на 27 поверсі, просто супер, перевірено на собі", - написала дівчина.

Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)

Вона також зазначила, що завдяки цій фотосесії охоплення сторіз у неї і Богдана виросли в десятки разів. Крім того, дана подія зацікавила ЗМІ.

"Завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам", - додала Юлія.

Цієї неділі, 1 серпня, фіналістка "Холостяка-11" організовує поїздку до притулку для собак в місті Бородянка. Вона запросила блогерів і відомих людей.

Варто зазначити, що фоловери Юлії не зрозуміли цього і розчаровані, а хтось і зовсім сказав, що відписується.

  • Це все класно, тільки не розумію чому відразу не можна було сказати всю правду і заводити ваших фоловерів в оману. У будь-якому випадку, це ваше життя, але раз ви вирішили жити публічно, то не дуже гарно з вашого боку вийшло. Вам бажаю справжнього кохання і щастя;
  • Самій не соромно?!! Не дарма тебе Міша не вибрав!! Недалеку;
  • Бридке відчуття. Ви погралися, вирішили свої проблеми, а ми (ваші підписники) виявилися обдуреними. Можна було це написати на наступний день, і питань би не було. Повне розчарування;
  • Відписуюся, не приємно;
  • Знайдіть більш оплачувану роботу і перестаньте хайпити на всьому.

Нагадаємо, Богдан Юсипчук розповів своїм шанувальникам про зміни в особистому житті.

Раніше Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заговорила про життєво важливе.

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Богдан Юсипчукшоубиз