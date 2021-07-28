Чи вийшла заміж Юлія "Зайка" за Богдана Юсипчук: дівчина розповіла про весільні фото

"Як ви вже здогадалися це відкриття нової весільної локації в Києві. Ми допомогли своїм друзям з заходом. Локація на 27 поверсі, просто супер, перевірено на собі", - написала дівчина.

Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)

Вона також зазначила, що завдяки цій фотосесії охоплення сторіз у неї і Богдана виросли в десятки разів. Крім того, дана подія зацікавила ЗМІ.

"Завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам", - додала Юлія.

Цієї неділі, 1 серпня, фіналістка "Холостяка-11" організовує поїздку до притулку для собак в місті Бородянка. Вона запросила блогерів і відомих людей.

Варто зазначити, що фоловери Юлії не зрозуміли цього і розчаровані, а хтось і зовсім сказав, що відписується.