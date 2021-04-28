Высокие скулы - cat eye, мелкие черты - авиаторы: как правильно выбрать солнечные очки

80 % нашего гардероба уже давно состоит из покупок онлайн. Но вот что точно нельзя купить онлайн, без примерки, так это очки. Если и есть счастливчики, которым идут все оправы и формы без исключения, то их очень мало. Но есть простая формула, которая поможет всем остальным.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Стилист назвала краткую и полную инструкцию по применению, которая поможет выбрать солнцезащитные очки.

"Выбирайте очки по принципу нюанса. Это когда очки немного повторяют форму лица. Например, если у вас высокие скулы, возьмите cat eye, но не слишком заостренные", - написала Зоя.

Соответственно, если у вас мелкие черты лица, покупайте авиаторы с небольшим стеклами. Больше подсказок - в коллажах автора.

Как выбрать солнцезащитные очки - подсказки

1. Выбирайте очки по принципу нюанса.

2. Обратите внимание на толщину оправы.

3. Выбирайте очки по форме носа.

4. Также не забудьте о том, что очки "усилят" форму лица.

5. Очки не должны закрывать брови.

Как выбрать солнцезащитные очки (фото: instagram.com/ya_zoya_)