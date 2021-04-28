Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

80 % нашого гардеробу вже давно складається з покупок онлайн. Але ось що точно не можна купити онлайн, без примірки, так це окуляри. Якщо і є щасливчики, яким йдуть всі оправи і форми без винятку, то їх дуже мало. Але є проста формула, яка допоможе всім іншим.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Стиліст назвала коротку і повну інструкцію із застосування, яка допоможе вибрати сонцезахисні окуляри.

"Вибирайте окуляри за принципом нюансу. Це коли окуляри трохи повторюють форму обличчя. Наприклад, якщо у вас високі вилиці, візьміть cat eye, але не надто загострені", - написала Зоя.

Відповідно, якщо у вас дрібні риси обличчя, купуйте авіатори з невеликим склом. Більше підказок - в колажах автора.

Як вибрати сонцезахисні окуляри - підказки

1. Вибирайте окуляри за принципом нюансу.

2. Зверніть увагу на товщину оправи.

3. Вибирайте окуляри за формою носа.

4. Також не забудьте про те, що окуляри "посилять" форму обличчя.

5. Окуляри не повинні закривати брови.

Як вибрати сонцезахисні окуляри (фото: instagram.com/ya_zoya_)