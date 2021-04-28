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Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 10:04
Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри Як вибрати окуляри за типом особи (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

80 % нашого гардеробу вже давно складається з покупок онлайн. Але ось що точно не можна купити онлайн, без примірки, так це окуляри. Якщо і є щасливчики, яким йдуть всі оправи і форми без винятку, то їх дуже мало. Але є проста формула, яка допоможе всім іншим.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Стиліст назвала коротку і повну інструкцію із застосування, яка допоможе вибрати сонцезахисні окуляри.

"Вибирайте окуляри за принципом нюансу. Це коли окуляри трохи повторюють форму обличчя. Наприклад, якщо у вас високі вилиці, візьміть cat eye, але не надто загострені", - написала Зоя.

Відповідно, якщо у вас дрібні риси обличчя, купуйте авіатори з невеликим склом. Більше підказок - в колажах автора.

Як вибрати сонцезахисні окуляри - підказки

1. Вибирайте окуляри за принципом нюансу.

Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

2. Зверніть увагу на товщину оправи.Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

3. Вибирайте окуляри за формою носа.

Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

4. Також не забудьте про те, що окуляри "посилять" форму обличчя.

Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

5. Окуляри не повинні закривати брови.

Високі скули - cat eye, дрібні риси лиця - авіатори: як правильно вибрати сонячні окуляри

Як вибрати сонцезахисні окуляри (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадавши, ці моделі окулярів будуть найбільш трендовими влітку 2021. Звіряйтеся перед покупкою!

Читайте також, які топи купувати: від тільняшки до "бабусиної кофти".

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