"Я Вова, я з Харкова": Дантес оригинально призвал всех перейти на украинский язык (видео)

Популярный певец, ведущий и шоумен Владимир Дантес полностью перешел на украинский язык и призывает сделать это всех своих друзей, коллег и подписчиков.
С соответствующим обращением во время войны России против Украины артист обратился в своем Instagram-аккаунте.
"Привет. Я Вова, я из Харькова, мне 33 года и все эти 33 года я разговаривал на русском языке. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал на украинском, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий", - написал Дантес.
"Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема - это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так", - говорит артист.
Владимир Дантес перешел на украинский (фото: instagram.com/vladimirdantes)
С этими словами Владимир рассказал и о своей новой украиноязычной песне "Обійми". Он говорит, что написал эту композицию, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском.
"Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский... Друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот - столько поддержки я еще не получал!" - сказал он.
Раньше Дантес признался, как расставался с Дорофеевой, и что он чувствует к ней.